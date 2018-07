Secretário critica ausência de reforma agrária no Pará O secretário de Segurança Pública do Pará, Geraldo Araújo, acusou hoje o governo federal de não promover a reforma agrária e de assentar famílias sem terra para levar a paz ao campo, o que tem provocado violências como a ocorrida no sábado, durante confronto armado entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e seguranças da fazenda Castanhais, do complexo de fazendas Espírito Santo, em Eldorado dos Carajás, no sul do Estado. "Está comprovada a ineficácia dos órgãos da União em fazer a reforma, tanto que ela está criando um órgão na Amazônia para fazer isso", atacou Araújo. Para ele, este é um problema social que não pode ser resolvido pela polícia. "Reforma agrária também é dar saúde e educação a quem precisa", acrescentou.