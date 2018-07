Secretário da Receita demite assessores ligados a Lina Vieira

Os dois funcionários, que continuam nos quadros da Receita mas perdem os cargos de confiança, eram ligados à ex-secretária Lina Vieira, que protagoniza polêmica com a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil).

As demissões de Iraneth Maria Dias Weiler da chefia de gabinete da Secretaria da Receita Federal e de Alberto Amadei Neto da função de assessor especial foram realizadas na quinta-feira, mas só divulgadas nesta segunda-feira.

Fora do cargo desde julho, Lina Vieira voltou às páginas dos jornais locais depois que disse à imprensa ter recebido a orientação de Dilma Rousseff para "agilizar" a fiscalização de um filho do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, ela afirmou que entendera o pedido como sugestão de encerramento das investigações. Lina deu na semana passada um depoimento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, mas não apresentou provas de que a reunião tenha acontecido.

A ministra negou o encontro, que chegou a ser confirmado por Iraneth, chefe de gabinete da então secretária da Receita Federal.

