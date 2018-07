Secretário de Educação afirma que greve de professores em SP é eleitoral

Manifestação. Professores da rede estadual fecham a Avenida Paulista, em ato na sexta-feira

Com a maioria das escolas em funcionamento, a greve dos professores da rede estadual de São Paulo se transformou em uma queda de braço entre o sindicato da categoria (Apeoesp), ligado à Central Única dos Trabalhadores, e o governo do Estado, do PSDB. O movimento grevista foi decretado há uma semana e a principal reivindicação é um reajuste de 34,3%.

Ontem, o secretário da Educação, Paulo Renato Souza, em entrevista ao Estado, disse que o movimento é "eminentemente eleitoral". "É uma politização, uma partidarização muito grande. Essa greve tem característica de ser eminentemente eleitoral". A presidente da Apeoesp, Maria Izabel Azevedo Noronha, rebate a não adesão à greve, dizendo ser "mentira".

Na sexta-feira, durante protesto na Avenida Paulista, Maria Izabel afirmou: "Não há problema em dizer que temos um lado político, o lado do magistério".

O Estado percorreu ontem diversas escolas nas regiões central, norte e leste da capital e não encontrou nenhuma com aulas totalmente suspensas. A maioria dos colégios registrava apenas a falta de alguns professores.

Na unidade mais afetada, a escola Caetano de Campos, região central, de 23 professores do período da manhã, 9 faltaram. Os alunos não foram dispensados e permaneceram no pátio ou em sala de aula. A escola Marina Cintra, na Rua da Consolação, havia ficado sem aulas na semana passada, mas retomou suas atividades ontem.

Até a semana passada, a Apeoesp dizia que 60% dos professores haviam aderido à greve. Na sexta-feira, a entidade estimou que 80% da categoria parou para ir à assembleia. Segundo a Secretaria da Educação, apenas 1% aderiu à greve.

Desde o início do movimento, a maior manifestação ocorreu na sexta-feira, em passeata que começou no Masp, na Avenida Paulista, e terminou na Praça da República, onde fica a Secretaria da Educação.

A passeata reuniu 12 mil pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar, e prejudicou o trânsito na região central.

Além de professores, a manifestação contou com o apoio do PSTU, da CUT, da entidade sindical Conlutas e do UMES, movimento estudantil que representa alunos do ensino médio.

A Apeoesp planeja uma nova manifestação na próxima sexta-feira, também no Masp.

Confusão. Os pais estão confusos com a situação de greve decretada, mas com pouca adesão. Ontem, Luciene Figueiredo fez questão de ir até a secretaria da escola Marina Cintra e confirmar se os professores de sua filha estavam presentes antes de voltar para casa. "Na quarta-feira minha mãe deixou a Anne aqui e não tinha aula. Mas moro longe e não dá para buscá-la no meio da tarde." Anne, que tem 8 anos e está no 3.º ano, acabou ficando em uma classe do 2.º ano naquele dia.

A dona de casa Maria José Lima só descobriu que as aulas de sua filha mais velha, no período da manhã, foram normais ao levar a mais nova para a escola, no período da tarde.

"Não teve aula desde quarta-feira. Não quis acordá-la às 6 horas para chegar aqui e a viagem ser perdida", disse. Maria José reclamou da falta de informação e da greve. "Se o ano já começou assim, não sei como vai chegar no final. Depois no inverno tem a gripe suína e eles param as aulas de novo."

REIVINDICAÇÕES

Salários

Sindicato reclama que os

salários estão congelados há cinco anos e pede reajuste de 34,3% para toda a categoria.

Promoção por mérito

Organismos de classe pedem

o fim do programa, que vai

conceder aumentos apenas

para uma parcela de docentes que forem bem classificados em uma prova.

Prova dos temporários

Para sindicato, a distribuição das aulas para os professores

temporários deve privilegiar o tempo de serviço e não a nota

em prova, como está sendo feito neste ano.