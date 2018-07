Secretário de Educação de MG se diz surpreso com Ideb A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) pediu ao Ministério da Educação (MEC) acesso aos dados que formaram o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Pelos números divulgados hoje, Minas foi o único Estado que não atingiu a meta de 2007 entre 1ª e 4ª série. "Esse resultado é surpreendente para nós mesmos", afirmou o secretário-adjunto de Estado de Educação, João Silocre, que ressaltou o "esforço constante" do governo de Minas Gerais. Segundo Silocre, a experiência de desenvolvimento das séries estaduais de Minas é copiada por outros governos de Estados. "Estamos próximos de chegar à nossa meta de ter toda criança lendo aos 8 anos." Por meio de nota, a SEE informou que requereu o acesso alegando que os dados divergem dos resultados apurados pelo Sistema de Avaliação Estadual e também das avaliações sobre o desempenho dos alunos da rede pública, realizados em anos anteriores pelo próprio MEC, incluindo aí o Ideb.