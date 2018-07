Secretário de Japeri é preso por envolvimento em morte O secretário de Governo da Prefeitura de Japeri, na Baixada Fluminense, Cláudio Vieira, de 49 anos, tio do atual Prefeito do município, foi preso pela polícia nesta segunda-feira, 25. Ele é apontado como suposto mandante da morte do comerciante André da Silva Conceição, em maio do ano passado, segundo a polícia.