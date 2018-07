Secretário de Mondaí-SC é procurado por estupro A polícia civil de Mondaí, no extremo-oeste de Santa Catarina, está à procura do secretário de Educação do município, Reneo Staudt, acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos. De acordo com informações da delegada Lisiane Junges, que investiga o caso, o crime aconteceu na quinta-feira, no centro da cidade. Além de ter sido professor da vítima, Staudt é conhecido da família da adolescente, o que, segundo a polícia, teria contribuído para que a garota entrasse no carro do professor.