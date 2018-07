Secretário de Saúde de SP morre depois de sofrer enfarte

O sanitarista Luiz Roberto Barradas Barata, secretário estadual da Saúde, morreu na noite de ontem aos 57 anos, após sofrer um enfarte. Ele passou mal em casa e foi levado ao Hospital Dante Pazzanese, na zona sul, com uma parada cardiorrespiratória. A morte foi registrada às 20h50.

O corpo será velado hoje no salão nobre da Santa Casa de São Paulo. Até o fechamento desta edição, o local do enterro ainda não havia sido divulgado.

De acordo com nota do governo do Estado, o secretário foi submetido a um procedimento de cinecoronariografia (cateterismo de urgência), quando foi constatada obstrução completa do tronco coronário principal. Ele não respondeu aos procedimentos de emergência.

Em maio do ano passado, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Barradas contou que havia passado por tratamento contra câncer. Ele não especificou na ocasião qual o tipo do tumor, mas afirmou que estava bem.

O governador Alberto Goldman lamentou a morte de Barradas em nota divulgada na noite de ontem. "Lamento profundamente o falecimento. Homem íntegro, que dedicou toda a sua vida a melhorar a saúde das pessoas", diz a nota. "Barradas é dos nomes mais importantes da saúde brasileira. Dedicou-se ao fortalecimento do SUS e foi o principal responsável pelos avanços na saúde em nosso Estado nos últimos anos. É, sem dúvida, uma grande perda para todos nós brasileiros."

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, elogiou a atuação do médico na saúde pública. "É com grande tristeza que recebo a notícia da morte do companheiro Luiz Roberto Barradas Barata. Colega médico, destacado sanitarista e competente gestor, Barradas dedicou boa parte de sua vida ao fortalecimento do SUS", afirmou. O ex-secretário estadual do Meio Ambiente Xico Graziano também se manifestou sobre a morte do colega. "Perdemos uma pessoa admirável. Deus o tenha", afirmou.

Biografia. Formado pela Santa Casa, Barradas participou da cúpula da Saúde no Estado de São Paulo desde o governo Mário Covas, entre 1995 e 2001.

O médico assumiu o cargo de secretário a partir de 2003, e permaneceu nas gestões de Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo, José Serra e Alberto Goldman. O secretário era bastante próximo de Serra, de quem foi assessor no Ministério da Saúde. Com perfil técnico, tinha relação distante com a mídia.

Em São Paulo, Barradas foi responsável por consolidar as Organizações Sociais de Saúde (OSS), modelo de parceria entre setor público e privado para gerir as unidades básicas de saúde. Foi também o criador dos Ambulatórios Médicos Especializados (Ames), liderou a construção do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e idealizou a lei antifumo, que proíbe o cigarro em locais fechados.