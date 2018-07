Secretário de Saúde de SP pede demissão do cargo

O secretário de Saúde de São Paulo, Giovanni Guido Serri, pediu demissão ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) nessa quarta-feira, 14. A pasta confirmou o pedido de Serri, mas disse que ainda não sabe quais motivos levaram o secretário a deixar a cargo. Também não há informações sobre quem irá substituí-lo. Cerri, que assumiu a secretaria em 2011, deve deixar o comando da pasta já nos próximos dias.

Médico radiologista, Cerri é também diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), onde concluiu o curso em 1976.

Protesto. Um dia antes do pedido de demissão, um protesto, em frente à secretaria, pediu melhorias na saúde pública de São Paulo. Antes de chegar à sede da pasta, na região central da capital paulista, os manifestantes tentaram invadir o Hospital Sírio-Libânes, que é particular. Entre as palavras de ordem, o grupo pediu "padrão Sírio-Libanês" para a rede pública de saúde do Estado.