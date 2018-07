Secretário de Saúde é assassinado em Porto Alegre

Ao entrar no carro, que estava no pátio de um supermercado, Eliseu foi abordado por homens armados que, segundo testemunhas teriam saído de um Vectra estacionado na Rua Hoffmann, via paralela à que Eliseu foi assassinado. Não se sabe ainda se o secretário foi vítima de assaltantes ou se o homicídio foi premeditado.

O veículo de Eliseu não foi levado pelos criminosos, que continuam foragidos. Eliseu Santos foi vice-prefeito na primeira gestão do prefeito José Fogaça, entre 2005 e 2008, e assumiu a pasta da Saúde em 2007.