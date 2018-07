Secretário de Segurança do RS estima ao menos 95 mortos O secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, Airton Michels, afirmou que toda a equipe de segurança do Estado está mobilizada para salvar as pessoas e trabalhando na identificação dos corpos no incêndio que atingiu a boate Kiss, em Santa Maria, região central do Estado, na madrugada deste domingo.