Secretário de SP defende progressão continuada O secretário estadual da Educação, Herman Voorwald, disse ontem, em Ribeirão Preto, que a extinção da progressão continuada na rede está descartada. "Essa é a grande questão-chave, que a própria rede coloca, não no sentido de eliminá-la, mas de rediscuti-la sob a ótica de torná-la eficiente e viabilizar que os estudantes saiam efetivamente alfabetizados e com o conteúdo aprendido", enfatizou. Também são discutidas mudanças no ciclo de avaliação do ensino fundamental e uma nova política salarial.