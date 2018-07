Secretário de Trânsito de Boa Vista é acusado de atropelamento

O prefeito de Boa Vista Iradilson Sampaio determinou nesta segunda-feira, 4, o afastamento imediato do secretário municipal de Segurança e Trânsito, coronel Antônio de Matos Neto, acusado de atropelar e matar a jovem Naira Camaya de Souza, de 19 anos, num acidente ocorrido na noite de domingo, em uma das principais avenidas da capital. A vítima estava na traseira de uma motocicleta conduzida pelo namorado dela, o músico Ezequiel Praxedes, de também 19 anos, que teve ferimentos leves. A Delegacia de Acidentes de Trânsito de Roraima (DAT-RR) já instaurou inquérito para apurar o caso e ouviu quatro testemunhas. "As diligências iniciais foram efetuadas por dois policiais civis no sentido de prendê-lo em flagrante, conforme ordem expedida pelo delegado do 1.º Distrito Policial, Juseilton da Costa e Silva. Informações das testemunhas dão conta de que ele apresentava sinais de embriaguez. Até o momento, há provas materiais e de autoria contra o secretário", disse o delegado da DAT, Eduardo Henrique Batista. Com base na materialidade das provas, segundo Batista, o acusado pode ser indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotivo, por ter fugido do local do acidente, após a prestação do socorro inicial, além da "suposta" embriaguez. O processo deve ser concluído em 30 dias. "Ela não volta mais. Então o que eu peço é justiça, somente", disse Ezequiel Praxedes. O músico e a família da jovem estiveram na sede da DAT para acompanhar o caso. Naira Camaya de Souza será enterrada nesta terça-feira, 5, às 17 horas.