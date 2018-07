Secretário defende ampliar rodízio em SP e polemiza Em um evento marcado justamente para debater uma flexibilização no rodízio municipal de veículos, com isenção do pagamento de multa para motoristas que não cometeram infração anterior, o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Ricardo Teixeira, defendeu proposta radicalmente oposta: aumentar o período e a área de vigência das restrições.