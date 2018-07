Secretário defende regra estadual para blocos do Rio

Ao chegar ao sambódromo para a segunda noite de desfiles, o secretário lembrou que o governo classifica os blocos como eventos e, por isso, cabe ao organizador providenciar serviços de segurança e saúde.

Para Antônio Pedro, os blocos deveriam passar a ser classificados como manifestações culturais. Com a mudança, o governo estadual passaria a ter responsabilidade a oferta de serviços de saúde e segurança. "Falta uma legislação clara do que é bloco no Rio", reclamou. E completou: "É preciso que se crie uma legislação ou decreto que defina o papel do Estado com os blocos."

O secretário afirmou ainda que pretende criar uma multa para empresas que façam propaganda irregular nos blocos. Para ele, essas propagandas acabam poluindo a festa.

Também presente ao Sambódromo, o governador do Rio, Sérgio Cabral, concordou com a proposta feita pelo secretário municipal. Para Cabral, a tragédia em Santa Maria, no sul do País, reforça a preocupação dos governantes com a segurança em grandes eventos. "A tragédia de Santa Maria foi uma tragédia que veio para abrir os olhos das autoridades", contou. Mas, Cabral fez questão de frisar que o Carnaval do Rio de 2013 tem sido um sucesso, com 98% se taxa de ocupação nos hotéis e sem graves problemas de segurança.