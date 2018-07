Secretário defende rodízio de veículos o dia todo em SP

O secretário também quer que a restrição de circulação de veículos que leva em conta o final da placa seja ampliado para bairros fora do centro expandido, como o Morumbi, na zona sul. "Acho que o rodízio deveria ser expandido para toda a cidade de São Paulo. Se fosse ampliado para todos os bairros, poderia contribuir para o meio ambiente", argumentou Teixeira, que foi engenheiro da CET. "A poluição também está nos bairros fora do centro expandido", acrescenta.

Teixeira ressaltou ao final do encontro que esta era uma posição pessoal, que seria levada ao prefeito Fernando Haddad (PT). Ele e outros especialistas em transportes participaram de audiência que discutia o projeto do vereador Mário Covas Neto (PSDB) que pede a anistia da multa do rodízio para motoristas não reincidentes. Covas discordou que o rodízio deva ser ampliado.