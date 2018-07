Secretário diz que epidemia de gripe no RS é inevitável O secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, voltou a dizer hoje que uma epidemia de gripe A (H1N1), a gripe suína, é inevitável e vai ocorrer em poucas semanas no Estado. Ele ressalvou, no entanto, que ninguém deve entrar em pânico porque a letalidade da doença é baixa. O secretário admitiu ainda que, diante da nova situação, o atual sistema de contenção será trocado pelo atendimento em postos de saúde e hospitais, como sempre foi feito com a gripe comum, com a qual a população está acostumada a conviver.