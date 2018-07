Secretário do Guarujá é vítima de sequestro relâmpago O secretário de Governo e de Defesa Social do Guarujá, Ricardo Joaquim Augusto de Oliveira, foi vítima de assaltantes que o mantiveram refém, na noite de ontem, durante um sequestro relâmpago na cidade onde atua. Segundo a Polícia Militar (PM), o secretário, por volta das 20 horas, quando deixava a prefeitura, teve o veículo bloqueado por outro automóvel, na Alameda das Margaridas. Três criminosos abordaram a vítima e a forçaram a sentar-se no banco de trás.