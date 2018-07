Secretário do Rio diz que dados não refletem o presente O secretário municipal de Saúde, Hans Dohmann, credita a um "erro histórico na concepção do Sistema Único de Saúde" na cidade o fato de a capital fluminense ter ficado em último lugar no ranking do Idsus. "A atenção básica ficou abandonada até 2008, o que levou o Rio a ter, de fato, o pior sistema de atenção entre as capitais", afirmou. "O diagnóstico está correto e fortalece o investimento que estamos fazendo na atenção básica do Rio de Janeiro".