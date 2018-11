Secretário do Tesouro dos EUA pede substituição formal de diretor do FMI

O secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, disse nesta terça-feira à imprensa americana que o diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, "obviamente não está em posição de comandar" o Fundo Monetário Internacional no momento, em declaração que eleva a pressão pela substituição do francês.

Strauss-Kahn foi preso em Nova York no sábado depois que uma camareira do hotel onde ficou hospedado acusou-o de agressão sexual, cárcere privado e tentativa de estupro. Na segunda-feira, uma juíza negou a ele a liberdade sob fiança.

Geithner não pediu a renúncia de Strauss-Kahn, mas disse, em evento em Nova York, que o FMI deveria indicar formalmente seu substituto interino, para que o Fundo mantenha a capacidade de atuar perante eventos como a crise da dívida em países europeus.

Washington tem forte influência sobre a decisão de quem comanda o FMI, por ter o maior número de votos no organismo.

O vice de Strauss-Kahn, John Lipsky, está atualmente no controle do FMI, mas sua nomeação não foi formalizada.

Também nesta terça-feira, duas ministras das finanças europeias pediram que o diretor-gerente do FMI considere a possibilidade de deixar o cargo.

"Não comento decisões judiciais. Mas, considerando a situação, com a fiança negada, ele próprio deve avaliar se está prejudicando a instituição", disse a ministra das Finanças da Áustria, Maria Fekter.

Ela se mostrou preocupada com a possibilidade de que, independentemente da decisão judicial, a detenção de Strauss-Kahn crie um obstáculo prático para sua função de negociar pacotes de resgate financeiro para Portugal e Grécia, países que enfrentam dificuldades financeiras.

A ministra espanhola das Finanças, Elana Salgado, afirmou o diretor do FMI enfrenta "acusações muito sérias" e que compete a ele agora decidir se irá ou não se desligar do cargo.

Por outro lado, o diretor-gerente do FMI recebeu também manifestações de solidariedade. O premiê de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, um amigo declarado de Strauss-Kahn, disse estar "muito triste. Não gosto das imagens que vi na TV".

A ministra francesa das Finanças, Christine Lagarde, descreveu as acusações contra ele como "arrasadoras e dolorosas".

O Partido Socialista, de Strauss-Kahn, pediu que ele seja considerado inocente até que seja provado o contrário e criticou a divulgação das imagens "humilhantes" do francês sendo algemado. A esposa do diretor do FMI, Anne Sinclair, disse acreditar na inocência do marido.

'Trauma extraordinário'

Em Nova York, a camareira de 32 anos que denunciou Strauss-Kahn está, segundo seu advogado, vivenciando um "trauma extraordinário", pois sua vida foi "virada do avesso". Ela está escondida no momento, sentindo-se "sozinha no mundo".

A suposta vítima é uma imigrante da Guiné que está nos EUA há sete anos com sua filha adolescente. Também de acordo com seu advogado, ela não sabia quem era Strauss-Kahn quando apresentou queixa contra ele.

Strauss-Kahn, que nega as acusações, está detido no presídio de Rikers Island, em Nova York, sob proteção policial 24h e sendo observado para evitar eventual tentativa de suicídio - segundo a polícia, isso é de praxe em casos do tipo.

Se condenado pelos crimes dos quais é acusado, ele pode ser sentenciado a até 25 anos de cadeia.

Até o momento das acusações, Strauss-Kahn era considerado um dos favoritos para concorrer ao pleito presidencial francês do ano que vem.

Sua próxima audiência perante a Justiça nova-iorquina deve ocorrer na sexta-feira.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.