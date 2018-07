Secretário é hostilizado após inauguração de museu

Cercado na saída, já perto do carro oficial, Matarazzo discutiu com os manifestantes e disse ter levado uma cusparada de uma mulher na cara, enquanto era ofendido e chamado de fascista. Ele reagiu e pôs o dedo no rosto da jovem. Matarazzo ainda foi atingido por uma maçã arremessada pelos jovens. Ao contrário do que ocorreu no confronto com o prefeito Gilberto Kassab (PSD) - que marcou o aniversário da cidade, na Praça da Sé -, dessa vez os manifestantes não empunhavam bandeiras de movimentos sociais nem de partidos políticos. Mas, à semelhança do que ocorreu com a equipe de Kassab, funcionários da pasta de Matarazzo receberam uma chuva de ovos enquanto tentavam protegê-lo.

O secretário começou a ser hostilizado ainda dentro do MAC, enquanto inaugurava, satisfeito por ter relação familiar com o museu, o novo endereço da instituição. Ele chegou a ficar nervoso com a presença dos jovens lá dentro. "Foi um ato despropositado. As pessoas têm direito de se manifestar. Mas constranger, cuspir, jogar maçã, não", disse Matarazzo ao Estado. "Acham que cuspindo na cara e jogando maçã vão tirar o meu direito de ir e vir? Podem fazer manifestação à vontade."

A inauguração do novo MAC ocorreu após uma série de adiamentos na reforma de R$ 76 milhões do antigo prédio do Detran, no Ibirapuera, zona sul, que agora passa a abrigar o museu. E a festa de entrega da obra não o teve o tamanho planejado. Apenas um dos sete andares do prédio estava aberto à visitação. Não houve discursos oficiais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.