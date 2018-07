Secretário flagrado com adolescentes volta a Sorocaba

Agentes da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), flagraram na tarde de sábado, 15, Reina dentro da suíte de um motel em companhia de três meninas. Ele foi autuado por submeter, induzir ou atrair à prostituição alguém menor de 18 anos.

Se condenado, o secretário poderá pegar de quatro a dez anos de prisão. O flagrante ocorreu em um motel no km 28 da Rodovia do Açúcar. As garotas, com idades entre 14 e 15 anos, contaram que receberiam cada uma R$ 100 para fazer sexo com Reina. O engenheiro, as vítimas e os pais dela tinham sido trazidos para a sede do Deic, em São Paulo.