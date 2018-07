Secretário-geral da Fifa é internado no Rio com crise renal

Valcke, que está no Brasil para acompanhar os preparativos do país para a Copa do Mundo de 2014, deu entrada no Hospital Samaritano com dores e foi medicado após passar por exames, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.

O dirigente francês, de 52 anos, se encontra em um quarto comum e não tem previsão de alta, apesar de o quadro não ser considerado grave, segundo o hospital.

Por conta do problema renal, o secretário-geral da Fifa teve de cancelar sua agenda de compromisso no Rio de Janeiro, incluindo a participação na reunião do conselho de administração do comitê organizar local da Copa do Mundo, nesta quinta de manhã.

Durante a atual visita ao Brasil, Valcke visitou na terça-feira as obras no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e esteve na quarta-feira em Porto Alegre, onde inspecionou o reforma do Beira-Rio.

(Por Rodrigo Viga Gaier)