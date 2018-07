Secretário manda destruir bananais na Juréia-Itatins-SP Depois de constatar que lavouras de banana foram plantadas em áreas desmatadas de mata atlântica, o secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Xico Graziano, determinou hoje a destruição de três hectares de bananais encontrados no interior da Reserva Ecológica da Juréia-Itatins, entre Peruíbe e Iguape, no litoral sul de São Paulo. Graziano afirmou acreditar que a medida terá mais eficácia para desestimular novos desmatamentos do que a simples autuação do infrator. Ele acompanhou o bloqueio realizado por moradores da Juréia em protesto contra os desmatamentos na reserva. Graziano afirmou que ficou impressionado com o que viu e classificou a ação dos desflorestadores como "extremamente ousada". "Não é tanto pelo tamanho da área, mas por ser dentro de uma unidade de conservação que tem vigilância armada." Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, o autor do crime ambiental cortou a mata por baixo e fez o plantio da banana. Em seguida, colocou pessoal equipado com motosserras para derrubar as árvores. "Foram cinco horas de motosserra num local em que os moradores podiam ouvir o barulho." A área desmatada fica em região de formação de mananciais, num dos trechos mais protegidos da reserva. De acordo com Graziano, o mesmo produtor tinha sido autuado por desmatamentos em anos anteriores. "Há dois anos, ele plantou um bananal dentro da reserva e hoje está lá, colhendo banana." Em sobrevôo à região, o secretário estadual do Meio Ambiente constatou desmatamentos também no Assentamento Vista Grande, que seria de desenvolvimento sustentável. Vigilância Graziano disse que o sistema de vigilância da reserva será melhorado. "Temos 36 guarda-parques armados, mas vamos dar mais equipamentos." Na próxima semana, o secretário estadual deslocará duas novas viaturas para a região que, recentemente, também teve renovado o comando da Polícia Ambiental.