Secretário morto no RS estava armado e reagiu Armado com uma pistola calibre 380, o ex-vice-prefeito de Porto Alegre e secretário municipal de Saúde, Eliseu Felippe dos Santos, de 63 anos, reagiu à abordagem de dois homens, que o mataram, por volta das 21h45 de sexta-feira, no bairro Floresta, zona norte de Porto Alegre, minutos após ele deixar um culto evangélico com a mulher e a filha. No local do crime foram encontradas cápsulas apenas da pistola da vítima. Santos foi atingido por três tiros. O enterro estava previsto para as 16 horas de hoje.