Secretário nega ordem de toque de recolher em SP

O secretário afirmou que a polícia tem a situação sob controle e, indiretamente, citou a violência no Rio como contraste. "Aqui a polícia entra em qualquer lugar, aqui não precisa ter unidade pacificadora, não tem nada para pacificar em São Paulo", disse.

De acordo com Ferreira Pinto, a onda de mortes que assola a capital tem diversas causas, entre elas disputas entre quadrilhas de traficantes. Um pouco antes, o governador Geraldo Alckmin havia afirmado que a Operação Saturação não tem prazo para sair da Favela de Paraisópolis. "Estamos desde a madrugada de segunda-feira com bons resultados. Já apreendemos drogas e armamento pesado e pessoas foram presas." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.