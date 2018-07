Secretário pessoal seguirá com Bento XVI

Bento XVI não vai sozinho para Castelgandolfo, residência de verão do papa, a cerca de 50 km de Roma. Seu secretário pessoal, o arcebispo alemão Georg Gänswein - que arranca suspiros das fiéis e foi apelidado pela versão italiana da revista 'Vanity Fair' de "George Clooney" - o acompanhará. Mesmo seguindo Bento XVI na sua aposentadoria, Gänswein mantém o título de prefeito da Casa Pontifícia. Segundo o porta-voz Federico Lombardi, toda a "família pontifícia" seguirá com o papa. Isso inclui quatro laicas consagradas da comunidade Memores Domini, que cuidavam do papa no Vaticano. / AP