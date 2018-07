Secretário Ronaldo Mota deixa o MEC

O secretário da Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Ronaldo Mota, renunciou hoje ao cargo. O motivo da saída não foi divulgado e o nome do substituto ainda não foi definido. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, ele se reúne no momento com representantes do MEC. Mota assumiu a Secretaria da Educação Superior em abril de 2007, escolhido pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. Anteriormente, ele dirigia a Secretaria de Educação a Distância (Seed).