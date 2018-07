Secretários selam compromisso Os secretários de Meio Ambiente das capitais brasileiras assinaram ontem, no Rio, a Carta Rio pela Sustentabilidade, com compromissos e recomendações por maior inserção do tema nas agendas governamentais. A carta será apresentada durante o C40, fórum paralelo à Rio+20 que reunirá prefeitos de 40 grandes metrópoles mundiais. A carta prevê a criação de um banco de tecnologias virtual contendo iniciativas de sucesso e indicadores sociais, ambientais e econômicos dos governos locais. / HELOISA ARUTH STURM