Século das vacinas e das bactérias ultrarresistentes

Um estudo na PLoS One, assinado por pesquisadores do Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas (Ipec-Fiocruz), avaliou o impacto de uma vacina contra a aids no sistema de saúde. Uma vacina com 80% de cobertura e apenas 40% de eficácia poderia reduzir em 73% o número de novas infecções até o ano 2050.

Ao mesmo tempo, surgem novas cepas de microrganismos resistentes a antibióticos. "Por enquanto, as bactérias estão vencendo a briga", admite Marise Dutra, do IOC-Fiocruz.