Sedação do cantor Pedro começa a ser reduzida neste sábado

São Paulo, 28 - A sedação do cantor Pedro, filho do cantor sertanejo Leonardo, começa a ser reduzida neste sábado, 28, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês.

O cantor permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, porém estável. Nas últimas horas, conforme informações do boletim, o quadro sistêmico de Pedro continuou estabilizado.

Pedro Leonardo, de 24 anos, sofreu um acidente de carro na última sexta-feira, 20, próximo à divisa entre Minas Gerais e Goiás. Ele foi internado, em estado grave, no Hospital Municipal de Itumbiara e passou por uma cirurgia.

Transferido para Goiânia, o cantor - que faz dupla com o primo Thiago - sofreu duas paradas cardíacas no domingo, 22. O filho do cantor Leonardo foi transferido para São Paulo na manhã de quinta-feira, 26, e segundo a equipe que o atende, há melhoras em seu quadro.