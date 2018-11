Sede da Aspra é lacrada por determinação judicial A sede da Associação dos Policiais, Bombeiros e dos seus Familiares do Estado Bahia (Aspra), entidade que deu início à paralisação parcial da Polícia Militar baiana, foi lacrada na tarde de hoje (sexta-feira), por determinação judicial. Segundo o Ministério Público, a solicitação para o fechamento da entidade havia sido feita para "garantia da ordem em Salvador e no interior do Estado".