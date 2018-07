Sede do Judiciário e TV são atacadas a bomba Duas bombas explodiram na madrugada de ontem, em Tegucigalpa, quatro dias antes da eleição presidencial em Honduras. Uma delas foi lançada contra a Suprema Corte de Justiça e a outra contra o Canal 10 de TV, provocando apenas danos materiais. A polícia informou que a bomba lançada contra a sede do Judiciário é de fabricação russa. A polícia hondurenha também investiga um suposto plano para assassinar, no domingo, o presidente de facto Roberto Micheletti. Quatro suspeitos foram detidos ontem na cidade natal de Micheletti, El Progreso, acusados de porte ilegal de um fuzil com mira telescópica, modelo AK-47, além de equipamento de transmissão de rádio e computadores. O governo disse que não se pronunciará sobre o caso.