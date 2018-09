Sedec alerta para temporais em 10 Estados do País até sexta

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as defesas civis de dez Estados do País, por conta da possível ocorrência de chuvas fortes até a próxima sexta-feira, 9. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir os Estados do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Amapá, Roraima, Pará, Ceará e Rio Grande do Norte. Em alguns momentos, a chuva poderá ser acompanhada por raios. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).