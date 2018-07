Sedentarismo influi no efeito de vacina em idosos Um dos principais alvos da campanha de vacinação antigripe, os idosos podem não estar se beneficiando tão bem da proteção quanto se poderia imaginar. A boa notícia é que, com uma dose de atividade física regular, a produção de anticorpos pode ser até três vezes maior do que nos sedentários. É o que mostra estudo que comparou o efeito da vacina em idosos sedentários e ativos. Em sua pesquisa de pós-doutorado, o imunologista André Bachi, da Universidade Federal de São Paulo, partiu do fato que, enquanto em adultos a eficiência da vacina é de 90%, em idosos fica em 50%.