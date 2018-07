Sedutor de internet é preso acusado de extorsão em SP Um homem acusado de extorsão foi preso nesta semana em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, no momento em que tentava pegar o dinheiro de uma das vítimas. C.R.S., de 48 anos, usava a internet para seduzir as mulheres. Segundo a polícia, ele começava o namoro e, quando descobria onde as companheiras trabalhavam, tentava extorquir o patrão, alegando que a funcionária havia passado informações que prejudicavam a empresa. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele se passava por jornalista e criou um site em que denegria a imagem das empresas visadas com informações falsas, forçando dessa forma o responsável a pagar a quantia em dinheiro pedida que, segundo os policiais civis, sempre era um valor baixo, em torno de R$ 4.000,00. O acusado combinou com sua última vítima de receber o dinheiro da extorsão em um shopping da cidade de Ribeirão Preto. O empresário avisou a polícia sobre o encontro, mas houve uma mudança de planos por parte de C.R.S., que foi preso em um restaurante. De acordo com a polícia, três vítimas registraram boletim de ocorrência contra ele. As autoridades vão investigar se há mais pessoas prejudicadas. O acusado, que já responde a dois processos por extorsão, foi indiciado mais uma vez pelo mesmo crime. Ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Ribeirão Preto.