Segredo de Abdel Kechiche está na força da expressão oral Hafsia Herzi é uma atriz francesa de ascendência islâmica que faz sucesso cada vez maior em seu país. Ela pode ser vista hoje no belo filme de Abdellatif Kechiche que o Telecine Cult exibe às 22 horas. Chama-se, no original, La Graine et le Moulet. No Brasil, ficou O Segredo do Grão. É uma obra-prima.