Segredo é ler, diz o nota mil na redação Durante o ano em que frequentou as aulas do Cursinho da Poli, o estudante Adbo Carin Murak, de 20 anos, entregou uma única redação aos professores. Ainda assim, conseguiu tirar a nota máxima na dissertação do Enem 2011. O segredo para tamanho sucesso? "Leitura", diz o jovem, sem hesitar. "Quem lê bastante escreve, fala bem e tem mais facilidade para expressar suas ideias. A leitura traz bagagem cultural", afirma.