Segue a greve na rede estadual de ensino de SP Os professores e funcionários da rede estadual de ensino entraram hoje no segundo dia de paralisação por tempo indeterminado em todo o Estado de São Paulo. Segundo balanço parcial divulgado hoje pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), em pelo menos quatro escolas todos os funcionários, entre professores, merendeiras e administradores, aderiram à greve.