Segue busca por reféns do assalto no RS A Brigada Militar do Rio Grande do Sul segue fazendo buscas no município de Cotiporã, na Serra Gaúcha, em busca dos nove reféns que seguem com os assaltantes, após assalto a uma fábrica de joias do município, na madrugada deste domingo. Ainda não há qualquer pista dos bandidos e das pessoas mantidas com eles.