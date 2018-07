Segue internada família vítima de botulismo em SP O Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista, analisa uma amostra da mortadela consumida por uma família que foi internada em Santa Fé do Sul, no interior paulista, com botulismo. O alimento é o principal suspeito de ter causado a intoxicação nas vítimas, pois estaria na geladeira e fora do congelador há mais de dez dias, tendo ainda sido manipulado outras vezes nesse período.