Seguem buscas por menina levada por enxurrada em SP As equipes de bombeiros continuam hoje as buscas por uma menina de 3 anos que foi levada por uma enxurrada na tarde de ontem, em Pirangi, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 17h30, um forte temporal provocou alagamentos e o desaparecimento da criança.