Seguem buscas por menino desaparecido em praia de SP

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe, Jusandra Cruz Brito Leão, de 35 anos, estava com os filhos Samuel, de 14 anos, Gabriel, de 13, e Juliana, de 10, em um colchão inflável no mar. Conforme depoimentos, uma onda forte atingiu a família e os arremessou para fora da boia. Jusandra e Samuel foram socorridos com ferimentos leves. As buscas pelo menino Gabriel, que haviam sido suspensas no início da noite do sábado, foram retomadas na manhã deste domingo pouco antes da 7 horas.