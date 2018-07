Seguidores de Hillary ameaçam ofuscar show de Obama Os democratas abriram sua convenção nacional na segunda-feira e um racha envolvendo os seguidores da ex-pré-candidata do partido Hillary Clinton ameaçava ofuscar a consagração do candidato Barack Obama à Presidência dos EUA, agora apoiado por ela. O presidente do partido, Howard Dean, abriu a convenção de quatro dias em Denver dizendo ver "nesta diversa assembléia de democratas um testemunho da força e unidade do nosso partido e da fruição da nossa estratégia de [levar a disputa interna a todos os] 50 Estados". Obama tenta conter a ansiedade entre os democratas a respeito da ligeira queda nas pesquisas de opinião, o que o deixa empatado com o republicano John McCain nas pesquisas para a eleição de 4 de novembro. Ele disse que seu discurso de aceitação da candidatura, na quinta-feira, será "de um trabalhador", com poucas palavras enfeitadas e muitos detalhes sobre propostas. O candidato também minimizou a possibilidade de divisão no Partido Democrata. "Estou absolutamente convencido de que tanto Hillary Clinton quanto Bill Cinton [ex-presidente e marido dela] entendem o que está em jogo", afirmou. A pauta do primeiro dia estava toda voltada para a história pessoal de Obama. Trechos do discurso da esposa dele, Michelle, tentam afastar a crítica republicana de que o senador estaria se comportando como uma celebridade fútil. "E afinal, após tudo o que aconteceu nesses últimos 19 meses, o Barack Obama que eu conheço hoje é o mesmo homem pelo qual me apaixonei há 19 anos", diz ela, que também tenta se mostrar de uma forma popular. "Venho aqui como uma esposa que ama meu marido e acredita que ele será um presidente extraordinário. Venho aqui como uma mãe cujas meninas são o coração do meu coração e o centro do meu mundo." KENNEDY PRESENTE Os democratas esperam que um tributo ao senador Edward Kennedy, um ícone do partido que luta contra um câncer cerebral, gere entusiasmo entre os participantes. Um assessor de Kennedy disse que ele estará presente, mas não vai discursar. Mas, num evento que deveria servir para unir, ainda pesam os ressentimentos por parte de seguidores de Hillary -- não só pela derrota nas primárias, mas por ela ter sido preterida na indicação a vice. Obama escolheu o veterano senador Joe Biden, que chegou na segunda-feira à convenção. Falando antes do início da convenção a delegados de Nova York, o seu Estado, Hillary pediu unidade partidária. "Somos afinal todos democratas, então pode demorar um pouco. Não somos um partido que exige todos na linha. Somos diversos. Mas não se enganem, somos unificados", disse ela. Para aplacar descontentamentos, assessores de Hillary e Obama decidiram que haverá três discursos simbolicamente em prol da candidatura dela antes que a assembléia formalize a candidatura do senador. Há relatos de que Bill Clinton, estaria chateado por ter sido convidado a falar de política externa na noite de quarta-feira, em vez de discursar sobre economia. Obama afirmou a jornalistas que o acompanham que, em conversa telefônica na semana passada, ele disse a Clinton que o ex-presidente poderia falar sobre o que quisesse. "Bill Clinton é uma figura ímpar na nossa política", acrescentou. Em ato de campanha em Illinois, Obama disse também que Hillary esteve na sua lista final de possíveis vices. "CHUTAR OS REPUBLICANOS" Mas uma nova pesquisa mostrou que o voto "hillarista" não está garantido para Obama. De acordo com o levantamento CNN/Opinion Research Corp., o democrata está empatado com o republicano John McCain, ambos com 47 por cento. Entre os simpatizantes de Hillary, o voto em Obama caiu de 75 por cento no final de junho para 66 por cento. Já o percentual dos que pretendem agora votar em McCain subiu de 16 para 27 por cento. No plenário da convenção, a professora aposentada Eufaula Frazier, delegada da Flórida, usava seu broche "Hillary Presidente", mas prometia votar em Obama. "Pode haver alguns poucos de nós que vão de McCain, mas a maioria entendemos que precisamos chutar os republicanos para fora da Casa Branca", disse ela. Os republicanos estabeleceram uma "sala de guerra" em Denver para tentar semear a discórdia, com táticas como convocar uma entrevista coletiva com um ex-seguidor de Hillary que agora apóia McCain. Carly Fiorina, assessora do republicano, disse que as eleitoras descontentes de Hillary querem "um líder em cujo bom-senso e experiência possam confiar". Durante a campanha das primárias, Hillary também bateu na tecla de que seria mais experiente que Obama para governar. (Reportagem adicional de John Whitesides, Caren Bohan e Rob Doherty)