Seguidores dormem no chão e estão sem banho

A vida diária está se tornando cada vez mais incômoda para o presidente deposto Manuel Zelaya e seus leais seguidores desde que ele se abrigou na segunda-feira na embaixada brasileira na capital hondurenha - o último front na luta de Zelaya para reaver seu cargo.

"Não me lavei nem troquei de roupa desde que cheguei e tenho dormido de roupa no chão", revelou o escritor Milton Benítez, de 32 anos. Ele diz que não votou em Zelaya, mas está ali para apoiar sua volta ao governo. Benítez, que usava uma camiseta com a imagem de Ernesto "Che" Guevara, disse que só conseguiu escovar os dentes uma vez - e isso com uma escova de dentes que outros nove usaram também. Um caminhão-tanque encheu a caixa d"água somente no fim da tarde de quarta-feira.

"Estamos vivendo em condições desumanas aqui", contou Benítez. Por enquanto, Zelaya pendura seu famoso chapéu num escritório da embaixada que é também onde ele dorme num colchão inflável.

Após dias sem banho e dormindo no chão, a população temporária da embaixada está ficando mais "temperada". Zelaya conversa regularmente com seus seguidores e os conclama a permanecer calmos e pacientes.