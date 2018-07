Segunda bomba em dois dias mata 3 em subúrbio de Nairóbi

Não ficou claro quem lançou o ataque no empobrecido subúrbio de Eastleigh, a segunda explosão em dois dias. O parlamentar Yusuf Hassan estava entre os feridos, afirmou o chefe da polícia de Nairóbi, Moses Ombati.

Autoridades quenianas culparam os militantes somalis e seus simpatizantes por uma onda de ataques com granadas e tiros no Quênia, depois que Nairóbi enviou soldados para a vizinha Somália no ano passado para expulsar combatentes islâmicos ligados à Al Qaeda.

"Houve outra explosão em Eastleigh. Esta foi perto de uma mesquita", disse Ombati à Reuters do local da explosão.

Ele afirmou que era cedo demais para dizer a causa da explosão e que possivelmente o número de vítimas aumentaria.

Agressores desconhecidos detonaram na quarta-feira uma bomba caseira, aparentemente por controle remoto, ferindo pelo menos nove pessoas em um ataque que aparentemente tinha como alvo cidadãos quenianos.

A insegurança crescente é uma preocupação em um momento em que a maior economia da região se prepara para uma eleição presidencial em março, a primeira desde uma votação contestada em 2007 que deflagrou uma violência étnica por todo o país.

(Por Richard Lough, com reportagem adicional de Humphrey Malalo e Noor Ali)