Segunda etapa do CsF terá 100 mil bolsas, afirma Dilma

O anúncio da segunda etapa do Ciência sem Fronteiras segue um roteiro traçado pela presidente Dilma de consolidar marcas e repaginar suas principais plataformas eleitorais visando à reeleição. Na semana passada, a presidente lançou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 2.0 (Pronatec). No início do próximo mês, será lançada a terceira fase do Minha Casa Minha Vida, outro programa considerado vitrine da sua administração.

Parcerias.

Ao destacar o papel do Ciência sem Fronteiras na qualificação curricular de estudantes brasileiros, Dilma destacou a importância da parceria entre setor público e privado para garantir a concessão de bolsas. "Levamos dois anos para levar e generalizar o Ciência sem Fronteiras pelo mundo afora, agora aprendemos e vamos acelerar o processo. Quero mais uma vez dizer a importância da participação do setor privado para que a gente possa aumentar o número de matrículas no exterior, número de oportunidades no exterior", disse a presidente.

Dentro do governo, assessores afirmam que a iniciativa privada não está garantindo todas as bolsas que havia se comprometido na primeira fase do programa - 26 mil, do total de 101 mil. Mesmo assim, Dilma já disse que o Palácio do Planalto vai bancar as bolsas que eventualmente não forem concedidas pelo setor privado.