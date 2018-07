Segunda fase da Fuvest começa hoje Começa neste domingo, às 13 horas, a segunda fase do vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. As provas ocorrem também nesta segunda e terça-feira, no mesmo horário. As provas têm 4 horas de duração.