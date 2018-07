Segunda fase da Fuvest começa neste domingo

Para os 38.606 candidatos aprovados na primeira fase do vestibular da Fuvest, a maratona de provas recomeça neste domingo, 4, com a avaliação de português e redação. Como a prova foi elaborada antes da regulamentação do Acordo Ortográfico, o texto das questões ainda respeita as normas antigas. As provas da 2ª fase vão até quinta-feira, dia 8 de janeiro. Os portões abrem às 12h30 e a prova começa meia hora depois. Hoje, os candidatos têm quatro horas para concluir a avaliação. Nos outros dias, são três horas. Nesta etapa, os candidatos passam por até quatro provas com questões expositivas relacionadas ao curso escolhido, além de uma redação. Neste domingo, ocorre a prova de português. Na segunda, 5, as de história e química. Terça, 6, é dia das de geografia e biologia. A de física ocorre na quarta, 7, e a de matemática, na quinta, 8. A partir do dia 6, ocorrem os testes específicos, para áreas como música e arquitetura. Os inscritos que passaram pela primeira fase devem comparecer aos locais do exame a partir das 12h30. O início das provas é às 13h. Não é permitida a entrada após este horário. Os candidatos só poderão deixar o local da prova a partir das 15h. Foram inscritas 138.242 pessoas, um pouco abaixo do número do ano passado. A Fuvest seleciona alunos para os cursos da Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Academia de Polícia Militar do Barro Branco, num total de 10.707 vagas. O vestibular será realizado em 41 escolas do Estado - 19 na região metropolitana e 22 no interior. Todas as informações estão disponíveis no site www.fuvest.br. Para a prova, o candidato precisa levar documento de identidade, lápis, caneta e borracha. Está liberado entrar na sala com água e lanche. O uso de celular, calculadora e outros equipamentos eletrônicos é proibido.