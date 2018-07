Segunda fase da Fuvest começa neste domingo

Começa neste domingo, às 13 horas, a segunda fase do vestibular da Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. As provas ocorrem também nesta segunda-feira e terça-feira, no mesmo horário.

Foram convocados 28.943 candidatos, além de 2.239 treineiros (que não acabaram o ensino médio). Neste ano, a USP oferece 10.982 vagas e a Santa Casa, 100.

A diferença da segunda fase é que todas as questões são dissertativas. Os candidatos encaram neste domingo a prova de português, com dez questões, e a redação. O professor Francisco Platão Savioli, supervisor de português do curso Anglo, afirma que a segunda fase é uma "prova de texto". "O candidato precisa tirar o máximo proveito dos enunciados, da elaboração da prova", avisa.

A dica vale para as questões de cada disciplina também na hora da produção do texto. "A redação é na verdade uma prova de leitura. É necessário ler com atenção e não se prender em itens dos textos de apoio que podem ser apenas o assunto genérico, mas não a proposta real", diz.

As provas têm 4 horas de duração. Platão Savioli sugere reservar o máximo de tempo para a redação, pela imprevisibilidade do tema.

Os portões serão abertos às 12h30 e fecham às 13h. A Fuvest não admite atrasos. Os convocados devem entregar, neste domingo, uma foto 3x4 recente.

Os locais de prova podem ser consultados no site fuvest.br. A primeira chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro.

Nesta segunda-feira, os candidatos deverão responder a 16 questões de disciplinas do ensino médio: história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Já na terça, são 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam de acordo com a carreira.

Para cursos de Artes Cênicas, Música (Ribeirão Preto), Audiovisual, Design e Arquitetura (São Paulo e São Carlos), haverá provas de habilidades específicas entre os dias 9 e 11 de janeiro.