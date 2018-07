Segunda fase da Fuvest termina com provas elaboradas

Segundo professores, mais uma vez o destaque do último dia da segunda fase da Fuvest ficou por conta das disciplinas de história e geografia, cujas questões foram consideradas as mais difíceis. "A prova abordou temas não tão recorrentes no ensino médio, tal como especificidades sobre o gueto de Varsóvia", afirma o coordenador-geral do Etapa, Edmilson Motta.

O professor também destaca a exigência de um gráfico na prova de história. "Não era nada muito complicado, mas a surpresa pode ter atrapalhado alguns alunos", diz.

Ricardo Helou, professor de física do cursinho Objetivo, elogia, de modo geral, as provas das áreas de Exatas e Biológicas. "Os enunciados foram muito bem formulados e houve uma abrangência grande de temas abordados", afirma. "Com muita criatividade, eles trataram de assuntos corriqueiros com uma abordagem original", diz.

Apesar de reconhecer uma queda no grau de dificuldade das questões das áreas, Helou afirma que as provas foram "extremamente conteudistas", o que exigiu um conhecimento profundo dos vestibulandos.

Os candidatos concorrem a 10.982 vagas em cursos da USP e 100 na Santa Casa. As provas de habilidades específicas, elaboradas pelas próprias faculdades, serão aplicadas entre os dias 9 e 11 de janeiro para as carreiras de Artes Cênicas, Música, Curso Superior do Audiovisual, Design e Arquitetura. A primeira chamada do vestibular será divulgada no dia 2 de fevereiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo